Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 a Aktie
WKN DE: A1W5BG / ISIN: US21240E1055
|
26.10.2025 07:01:06
Ausblick: Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A legt Quartalsergebnis vor
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A öffnet am 27.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Verlust von -0,081 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,78 Prozent auf 784,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV American Deposit Share Repr 10 A noch 798,3 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 16 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,798 USD, gegenüber 1,10 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 3,03 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,14 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
