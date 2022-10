Ausblick: Core Laboratories NV legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Core Laboratories NV präsentiert in der am 26.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Core Laboratories NV im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,152 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,86 Prozent auf 126,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 118,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,507 USD, gegenüber 0,710 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 10 Analysten auf durchschnittlich 492,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 470,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at