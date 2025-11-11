Cormedix Aktie
Ausblick: Cormedix stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cormedix wird am 12.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,634 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cormedix ein EPS von -0,050 USD je Aktie vermeldet.
Cormedix soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 650,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,08 USD, gegenüber -0,300 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 283,7 Millionen USD im Vergleich zu 43,5 Millionen USD im vorherigen Jahr.
