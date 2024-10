Ausblick: COSMOS Pharmaceutical legt Quartalsergebnis vor

COSMOS Pharmaceutical präsentiert in der am 11.10.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.08.2024 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 88,57 JPY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte COSMOS Pharmaceutical 82,17 JPY je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 261,25 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 8,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 241,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 14 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 328,33 JPY aus. Im Vorjahr waren 308,61 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 1.046,28 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 964,99 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at