Ausblick: COSMOS Pharmaceutical zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

COSMOS Pharmaceutical stellt am 14.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 112,02 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 9,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 102,74 JPY erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll COSMOS Pharmaceutical in dem im August abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,90 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 274,68 Milliarden JPY im Vergleich zu 261,84 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 415,99 JPY im Vergleich zu 390,86 JPY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 1.071,49 Milliarden JPY, gegenüber 1.011,39 Milliarden JPY im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at