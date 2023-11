Ausblick: CPI Card Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CPI Card Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2023 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,510 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1,09 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 8,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 113,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 124,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn von 2,82 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,41 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 480,2 Millionen USD, gegenüber 475,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at