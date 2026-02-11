Credicorp LtdShs Aktie
WKN: 899417 / ISIN: BMG2519Y1084
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Credicorp präsentiert Quartalsergebnisse
Credicorp lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Credicorp die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,87 PEN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Credicorp noch 3,78 USD je Aktie eingenommen.
Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,89 Milliarden PEN betragen, verglichen mit 1,81 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 86,45 PEN je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 18,44 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,36 Milliarden PEN, gegenüber 7,40 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Credicorp LtdShs
|
11.02.26
|Ausblick: Credicorp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Credicorp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
12.11.25
|Ausblick: Credicorp präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.10.25
|Erste Schätzungen: Credicorp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
13.08.25
|Ausblick: Credicorp gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Credicorp LtdShs
Aktien in diesem Artikel
|Credicorp LtdShs
|288,00
|-0,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX dreht ins Minus -- DAX legt zu - über 25.000 Punkten -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag mit negativer Tendenz. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die US-Börsen präsentieren sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Donnerstag uneinheitlich.