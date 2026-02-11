Ausblick: Credicorp präsentiert Quartalsergebnisse

Credicorp lässt sich am 12.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Credicorp die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,87 PEN je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Credicorp noch 3,78 USD je Aktie eingenommen.

Laut einer Schätzung von 4 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 5,89 Milliarden PEN betragen, verglichen mit 1,81 Milliarden USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 86,45 PEN je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 18,44 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 22,36 Milliarden PEN, gegenüber 7,40 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at