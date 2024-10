Ausblick: Cubic Sensor and Instrument A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cubic Sensor and Instrument A stellt am 26.10.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal vor.

1 Analyst schätzt, dass Cubic Sensor and Instrument A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,360 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,290 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite soll Cubic Sensor and Instrument A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 192,2 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 17,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cubic Sensor and Instrument A 163,0 Millionen CNY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 CNY, während im vorherigen Jahr noch 1,33 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 848,1 Millionen CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 685,7 Millionen CNY waren.

Redaktion finanzen.at