Ausblick: CVB Financial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

CVB Financial wird am 24.04.2024 die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,344 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte CVB Financial noch 0,420 USD je Aktie eingenommen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,26 Prozent auf 127,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 138,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,59 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 527,1 Millionen USD aus im Gegensatz zu 666,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at