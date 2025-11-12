Ausblick: Cybin präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Cybin wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,335 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,860 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Cybin mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -5,391 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,590 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 0,0 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at