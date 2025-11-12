Cybin Aktie
WKN DE: A40NJY / ISIN: CA23256X4075
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cybin präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Cybin wird sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -1,335 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,860 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Cybin mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, konstant gehalten.
6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -5,391 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -5,590 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 0,0 Millionen CAD, gegenüber 0,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cybin Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Cybin präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cybin Inc Registered Shsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cybin Inc Registered Shs
|5,45
|3,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnde des US-Shutdowns in Sicht: US-Börsen mit unterschiedlichen Vorzeichen -- ATX letztlich mit Rückenwind -- DAX schließlich erneut mit Gewinnen -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich höher
Am heimischen Aktienmarkt waren Gewinne zu sehen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls mit Aufschlägen. Die US-Börsen notieren zur Wochenmitte auf unterschiedlichem Terrain. In Fernost ging es mehrheitlich leicht aufwärts.