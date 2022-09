Ausblick: D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret äußert sich am 28.09.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,750 TRY. Das entspräche einem Gewinn von 34,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,140 TRY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 70,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 3,00 Milliarden TRY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,75 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -6,299 TRY je Aktie, gegenüber -1,920 TRY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 13,24 Milliarden TRY. Im Vorjahr waren 7,56 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at