Ausblick: D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret wird am 24.08.2023 das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -1,440 TRY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -1,740 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 4,96 Milliarden TRY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 66,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret 2,99 Milliarden TRY umsetzen können.

2 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,073 TRY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -8,900 TRY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 23,58 Milliarden TRY, gegenüber 16,07 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at