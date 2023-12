Ausblick: D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret lädt am 05.12.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -1,890 TRY aus. Im Vorjahresquartal waren -1,750 TRY je Aktie erwirtschaftet worden.

D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,30 Milliarden TRY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 61,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,28 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,63 TRY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -8,900 TRY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 26,85 Milliarden TRY aus, nachdem im Vorjahr 16,07 Milliarden TRY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at