Ausblick: Daqin Railway legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Daqin Railway wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,098 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Daqin Railway 0,160 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 20,46 Milliarden CNY aus – das entspräche einem Plus von 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,61 Milliarden CNY in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,396 CNY im Vergleich zu 0,510 CNY im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 76,64 Milliarden CNY, gegenüber 74,41 Milliarden CNY im vorigen Jahr.
