Ausblick: Daqo New Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Daqo New Energy öffnet am 28.02.2024 die Bücher zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,840 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,71 USD je Aktie erzielt worden.

1 Analyst erwartet einen Umsatz von 529,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 38,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 864,3 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 6,07 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 23,98 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,38 Milliarden USD, gegenüber 4,61 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at