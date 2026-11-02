Datamatics Global Services Aktie

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WKN DE: A2JLWY / ISIN: INE365B01017

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Datamatics Global Services präsentiert Quartalsergebnisse

Datamatics Global Services wird am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Datamatics Global Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 10,70 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 8,03 Prozent auf 5,30 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,90 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Gewinn von 46,90 INR je Aktie, gegenüber 32,86 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 21,63 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 19,87 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net

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