Ausblick: DaVita legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

DaVita lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,22 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DaVita 2,50 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll DaVita in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,25 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 3,43 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 3,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,78 USD je Aktie, gegenüber 10,73 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 13,47 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 12,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at