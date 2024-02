Ausblick: Deciphera Pharmaceuticals stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Deciphera Pharmaceuticals präsentiert am 06.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,581 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Deciphera Pharmaceuticals noch -0,600 USD je Aktie verloren.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 45,8 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 26,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -2,339 USD je Aktie, gegenüber -2,370 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 160,9 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 134,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at