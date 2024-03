Ausblick: DecisionPoint Systems mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

DecisionPoint Systems lässt sich am 01.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DecisionPoint Systems die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,060 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte DecisionPoint Systems 0,100 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 9,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 26,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 24,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 0,420 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,430 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 111,9 Millionen USD, gegenüber 97,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at