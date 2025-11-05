dentalcorp Holdings Aktie

WKN DE: A3CYYR / ISIN: CA24874B1085

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: dentalcorp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

dentalcorp präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,113 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte dentalcorp -0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll dentalcorp im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 417,0 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 375,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 11,08 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,496 CAD im Vergleich zu -0,310 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich bei 1,70 Milliarden CAD, gegenüber 1,55 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

