Ausblick: Deutsche Lufthansa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Deutsche Lufthansa lädt am 30.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,782 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Lufthansa noch 1,01 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,07 Prozent auf 12,98 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,80 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD im Vergleich zu 1,24 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 46,26 Milliarden USD, gegenüber 40,65 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at