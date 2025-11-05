DHL Group Aktie
WKN DE: A0YF81 / ISIN: US25157Y2028
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,719 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DHL Group (ex Deutsche Post) (spons ADRs) ein EPS von 0,700 USD je Aktie vermeldet.
5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 23,19 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 2,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 22,62 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,47 USD im Vergleich zu 3,09 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 18 Analysten durchschnittlich bei 97,38 Milliarden USD, gegenüber 91,06 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
