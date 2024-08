Ausblick: Difference Capital Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Difference Capital Financial lässt sich am 08.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Difference Capital Financial die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,215 CAD gegenüber -0,400 CAD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Difference Capital Financial 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 17,5 Millionen CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Difference Capital Financial 16,0 Millionen CAD umsetzen können.

Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,725 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,720 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 72,5 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 64,8 Millionen CAD in den Büchern standen.

