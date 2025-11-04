Ausblick: DineEquity präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DineEquity wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte DineEquity noch 1,24 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 220,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 13,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 195,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,20 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,22 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 892,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 812,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at