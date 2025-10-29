Ausblick: DLF verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

DLF lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird DLF die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 4,86 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte DLF ein EPS von 5,58 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 17,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 23,22 Milliarden INR gegenüber 19,75 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

25 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 18,17 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 17,64 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 25 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 93,68 Milliarden INR, gegenüber 79,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at