Dyadic International Aktie

WKN DE: A0JK0A / ISIN: US26745T1016

11.11.2025 07:01:06

Ausblick: Dyadic International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Dyadic International wird sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,043 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 43,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,198 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,200 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,5 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

