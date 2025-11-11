Dyadic International Aktie
WKN DE: A0JK0A / ISIN: US26745T1016
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Dyadic International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Dyadic International wird sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,043 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,1 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 43,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,198 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,200 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,5 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Dyadic International IncShsmehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Dyadic International stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Dyadic International zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Dyadic International IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Dyadic International IncShs
|0,98
|0,77%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.