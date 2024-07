Ausblick: EastGroup Properties legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EastGroup Properties wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,10 USD. Dies würde einem Zuwachs von 13,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem EastGroup Properties 0,970 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll EastGroup Properties nach den Prognosen von 12 Analysten 156,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 11,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 140,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,53 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 4,43 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 635,9 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 572,1 Millionen USD im Vorjahr.

