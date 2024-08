Ausblick: Ellington Financial präsentiert Quartalsergebnisse

Ellington Financial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,354 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Ellington Financial ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Abschwächung von 29,72 Prozent auf 73,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Ellington Financial noch 104,9 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,44 USD, gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwartet 1 Analyst 295,0 Millionen USD im Vergleich zu 352,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at