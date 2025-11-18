Ausblick: Ellington Residential Mortgage REIT gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ellington Residential Mortgage REIT öffnet am 19.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,223 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,210 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Ellington Residential Mortgage REIT 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 11,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 67,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Ellington Residential Mortgage REIT 35,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,930 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,280 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 43,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 70,3 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at