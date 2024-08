Ausblick: ENCE Energia y Celulosa stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

ENCE Energia y Celulosa lässt sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird ENCE Energia y Celulosa die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,150 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,140 EUR je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 243,1 Millionen EUR – das wäre ein Zuwachs von 49,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 162,7 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Die Schätzungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,297 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,100 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 10 Analysten von durchschnittlich 936,1 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 829,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at