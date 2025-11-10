Ausblick: Endava legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Endava veröffentlicht am 11.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten schätzen, dass Endava für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,182 GBP vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 6 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 182,1 Millionen GBP, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 253,6 Millionen USD erzielt wurde.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,862 GBP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,470 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 754,7 Millionen GBP aus im Gegensatz zu 999,1 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

