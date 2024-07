Ausblick: ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un stellt am 25.07.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,199 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un ein EPS von 0,160 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 27,73 Milliarden USD – ein Plus von 23,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ENEL Ente Nazionale per LEnergia Elettrica SPA Un 22,51 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,724 USD, gegenüber 0,400 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 103,24 Milliarden USD im Vergleich zu 98,79 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at