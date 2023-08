Ausblick: Eton Pharmaceuticals gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Eton Pharmaceuticals präsentiert in der am 10.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,090 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 11,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 6,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,4 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,310 USD, gegenüber -0,360 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 30,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 21,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at