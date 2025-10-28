Etsy Aktie

Etsy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14P98 / ISIN: US29786A1060

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: Etsy gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Etsy stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

27 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,521 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,450 USD je Aktie erzielt worden waren.

26 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 662,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 657,5 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 28 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,37 USD, gegenüber 2,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 28 Analysten durchschnittlich auf 2,84 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Etsy Inc

Analysen zu Etsy Inc

Aktien in diesem Artikel

Etsy Inc 56,11 -14,39% Etsy Inc

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

