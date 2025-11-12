Ausblick: Eureka Forbes gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Eureka Forbes wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,75 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,47 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Eureka Forbes in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,48 Milliarden INR im Vergleich zu 6,73 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,74 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,46 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 10 Analysten auf durchschnittlich 27,41 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 24,37 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at