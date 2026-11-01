Ausblick: Eureka Forbes präsentiert Quartalsergebnisse

Eureka Forbes veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

5 Analysten schätzen, dass Eureka Forbes für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,51 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,23 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Eureka Forbes nach den Prognosen von 6 Analysten 8,71 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,72 Milliarden INR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 12,76 INR, gegenüber 8,36 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 30,86 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 27,09 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net