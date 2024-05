Ausblick: Eurobank Ergasias Services and legt Quartalsergebnis vor

Eurobank Ergasias Services and wird am 16.05.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,047 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 56,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 776,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 30,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eurobank Ergasias Services and einen Umsatz von 1,11 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,176 USD je Aktie, gegenüber 0,170 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,18 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 5,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at