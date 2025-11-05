Eventbrite Aktie

Eventbrite für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N5RU / ISIN: US29975E1091

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Eventbrite zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eventbrite wird am 06.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,038 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 72,0 Millionen USD gegenüber 77,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 7,46 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,133 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,170 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 293,4 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 325,1 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

