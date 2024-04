Ausblick: Evercore Partners A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Evercore Partners A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,13 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,16 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Evercore Partners A in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,09 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 634,5 Millionen USD im Vergleich zu 576,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,82 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 6,71 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,93 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,44 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at