Evolution Petroleum Aktie
WKN DE: A0NJKM / ISIN: US30049A1079
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11.05.2026 07:01:06
Ausblick: Evolution Petroleum vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Evolution Petroleum wird am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,007 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Evolution Petroleum nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 21,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,093 USD je Aktie, gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 83,6 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 85,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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