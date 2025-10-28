Exantas Capital Aktie
WKN DE: A2QQP7 / ISIN: US00489Q1022
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Exantas Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Exantas Capital wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,105 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 56,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,520 USD im Vergleich zu 1,15 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 83,4 Millionen USD, gegenüber 198,0 Millionen USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Exantas Capital Corp Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Ausblick: Exantas Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.25
|Ausblick: Exantas Capital stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Exantas Capital Corp Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Exantas Capital Corp Registered Shs
|16,10
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.