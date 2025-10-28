Ausblick: Exantas Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Exantas Capital wird am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,105 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,360 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 22,2 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 56,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,520 USD im Vergleich zu 1,15 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 83,4 Millionen USD, gegenüber 198,0 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at