Ausblick: Expeditors International of Washington zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Expeditors International of Washington wird am 07.11.2023 das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,28 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Expeditors International of Washington 2,54 USD je Aktie eingenommen.

11 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 2,29 Milliarden USD gegenüber 4,36 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 47,51 Prozent.

Die Schätzungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,23 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,26 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 14 Analysten von durchschnittlich 9,57 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 17,07 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at