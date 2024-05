Ausblick: Exscientia veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Exscientia präsentiert in der am 21.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,375 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,370 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz geht 1 Analyst von einem Zuwachs von 44,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegt die Prognose bei 10,1 Millionen USD gegenüber 7,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,371 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,460 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 77,4 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 25,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at