Ausblick: FANUC legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FANUC wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 39,82 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 43,71 JPY je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 192,86 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 198,19 Milliarden JPY aus.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 165,25 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 157,31 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 19 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 817,55 Milliarden JPY, gegenüber 797,13 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

