Ausblick: FG New America Acquisition legt Quartalsergebnis vor

FG New America Acquisition präsentiert am 07.03.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,080 USD aus. Im letzten Jahr hatte FG New America Acquisition einen Verlust von -0,220 USD je Aktie eingefahren.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 135,0 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 120,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,498 USD, gegenüber 0,510 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 510,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 217,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at