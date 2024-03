Ausblick: Finance of America Companies A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Finance of America Companies A lädt am 06.03.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,087 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Finance of America Companies A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 63,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 93,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,399 USD, gegenüber -3,060 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 121,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 620,8 Millionen USD generiert wurden.

