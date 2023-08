Ausblick: Finance of America Companies A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Finance of America Companies A präsentiert in der am 08.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,058 USD gegenüber -0,120 USD im Vorjahresquartal.

Finance of America Companies A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 110,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 21,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 141,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,251 USD je Aktie, gegenüber -0,320 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 484,3 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 573,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

