Ausblick: Financial Institutions stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Financial Institutions wird am 25.04.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 USD gegenüber 0,760 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 50,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 52,7 Millionen USD umgesetzt.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,72 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,17 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 205,4 Millionen USD, gegenüber 331,2 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at