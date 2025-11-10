Ausblick: Finolex Cables stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Finolex Cables lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 12,00 INR je Aktie gegenüber 7,71 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,09 Prozent auf 14,70 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,12 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 43,25 INR je Aktie, gegenüber 45,82 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 6 Analysten durchschnittlich auf 59,43 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 53,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at