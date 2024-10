Ausblick: First Bank Williamstown New Jersey verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

First Bank Williamstown New Jersey veröffentlicht am 23.10.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass First Bank Williamstown New Jersey im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,403 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,050 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll First Bank Williamstown New Jersey in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 34,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 32,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 50,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,74 USD je Aktie, gegenüber 0,950 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 3 Analysten durchschnittlich bei 129,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 173,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at